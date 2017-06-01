مثير.. رسميا النجم العالمي ريكي مارتن غادي يدير العرس مع عشيقه السوري السويدي جوان يوسف ﻿

من المنتظر أن يقام حفل زفاف المغني الشهير ريكي مارتن قبل نهاية السنة الحالية، بعدما كشف النجم العالمي عن نيته إقامة حفل زفاف ضخم مع عشيقه الرسام السويدي (السوري الأصل) جوان يوسف.

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من المنتظر أن يقام حفل زفاف المغني الشهير ريكي مارتن قبل نهاية السنة الحالية، بعدما كشف النجم العالمي عن نيته إقامة حفل زفاف ضخم مع عشيقه الرسام السويدي (السوري الأصل) جوان يوسف.



وقال مارتن ضمن البرنامج المتخصص في عالم المشاهير ''E News'' الأمريكي ''أود الزواج في بورتوريكو، فهي موطني، ومكان عائلتي كما أنها تمثل مكانا رائعا ليس فقط للراغبين في الزواج''، حسب ما كشفت عنه مصادر غربية ناطقة بالعربية، حيث يعتبر الاثنان شاذين جنسيا، ولا يجدا أي حرج في موطنهما.



وسبق للمغني ريكي مارتن الذي يبلغ 45 عاما والذي سبق وأن شارك في إحدى نسخ مهرجان ''موازين'' بالرباط، أن أعلن خطوبته أواخر العام الماضي على الشاب السوري ذو الجنسية السويدية يوسف الذي يبلغ 32 عاما، حيث يوجد لديهما توأم بالتبني هما ماتيو وفالنتينو واللذان ولدا عبر استئجار رحم أم بديلة.