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نايضة.. بفرنسا مرة أخرى وها أشنو وقع

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 23:33 نايضة.. بفرنسا مرة أخرى وها أشنو وقع | دولي
نايضة.. بفرنسا مرة أخرى وها أشنو وقع
أجْلَت السلطات الفرنسية اليوم السبت نحو ألفي شخص من مطار شارل ديغول في باريس وألغت 8 رحلات وأرجأت 20 أخرى، إثر تسلل شخص إلى المنطقة الخاصة بدون مراقبة أمنية إلى المطار، مما خلق ارتباك كبير على مستوى

شوف تيفي

أجْلَت السلطات الفرنسية اليوم السبت نحو ألفي شخص من مطار شارل ديغول في باريس وألغت 8 رحلات وأرجأت 20 أخرى، إثر تسلل شخص إلى المنطقة الخاصة بدون مراقبة أمنية إلى المطار، مما خلق ارتباك كبير على مستوى المطار والمناطق المحيطة به.

ونفلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر خاص، أن شخصا اجتاز بوابات اللاعودة في الاتجاه المعاكس، ولم يعثروا عليه، مما اضطرهم لإجلاء باقي المسافرين، لتتأكد  أنه لم يتم وضع أي شيء في المنطقة الخاصة.

وأضاف المصدر ''كانت البوابة تحت حراسة عنصر آمن غادر موقعه بدون إبلاغ رؤسائه''، فيما أكد مصدر ثان، أن الركاب الذين تم إجلاؤهم عادوا في وقت لاحق، موضحا أن ''الشرطة فتشت كل زوايا المحطة وتحققت من خلوه من أي جسم مشبوه''.

و يعد مطار شارل ديغول الواقع شمال شرق باريس هو ثاني أكبر مطارات أوروبا، ويمر بقاعات المغادرة الثماني في المطار يوميا نحو 180 ألف مسافر.

‫شوف تيفي

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فرنسا باريس مطار سفر

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