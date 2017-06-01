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مثير وبالصورة..نايضة: المرضي يتهم الداودي بسرقة أغنيته ويوجه له رسالة قاسية +وها شنو قاليه

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 23:29 مثير وبالصورة..نايضة: المرضي يتهم الداودي بسرقة أغنيته ويوجه له رسالة قاسية +وها شنو قاليه | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة..نايضة: المرضي يتهم الداودي بسرقة أغنيته ويوجه له رسالة قاسية +وها شنو قاليه
نشر فنان الأغنية الشعبية حميد المرضي قبل قليل من يومه السبت، تدوينة مثيرة ، اتهم من خلالها الداودي بسرقة أغنيته ''ملي الميمة'' وإعادة غنائها، موضحا في كلامه الموجه إلى الداودي إلى أن هذا الأخير كان

''شوف تيفي''

نشر فنان الأغنية الشعبية حميد المرضي قبل قليل من يومه السبت، تدوينة مثيرة ، اتهم من خلالها الداودي  بسرقة أغنيته ''ملي الميمة'' وإعادة غنائها، موضحا في كلامه الموجه إلى الداودي إلى أن هذا الأخير كان من المفروض أن يطلب منه الإذن لأداء الأغنية.

وكتب المرضي في تدوينته التي كانت عبارة عن رسالة موجهة للداودي ''اسي عبدالله الداودي خلينا نحترموك ونقدروك شوية على الأقل  إلا بغيتي تغني شي أغنية ديال شي فنان تصل بيه وخليه هو يعطيك  ديسك من عندو مشي تنوص  او تبد تغني فيه هاد ديسك راه ديالي أغنية ملي لميمة بكات توحشت وليدها الغايب واش حي ولا مات فراق الدنيا شحال خايب باز اصاحبي وجهك قصح (...).

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المرضي التدوينة الأغنية عبد الله الداودي

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