هام للراغبين في العمل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: ها شحال باغيين.. وهذه هي الشروط والوثائق ﻿

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن فتح باب الترشيح لعدة مناصب بالمؤسسة بقطاع الكهرباء، ويتعلق الأمر بـ''ثلاثة مناصب مهندسي دولة''، و ''ثلاثة مناصب مهندسي دولة معلوماتية

"شوف تيفي"

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن فتح باب الترشيح لعدة مناصب بالمؤسسة بقطاع الكهرباء، ويتعلق الأمر بـ"ثلاثة مناصب مهندسي دولة"، و "ثلاثة مناصب مهندسي دولة معلوماتية"، و324 عمال مهنيو كهرباء"، و183 تقني كهربائي"، و "29مهندس دولة كهرباء"، و "14 تقني متخصص معلوماتية"، و"29 مهندس طا قة دولة:"، ومترجم واحد، و "139 تقني متخصص في تسيير المقاولات"، و أربعة تقنيين متخصيصين في الإلكترونيات، و "عشرة تقني متخصص في كتابة الإدارة، و "32 تقني محاسبة".



وبالنسبة للراغبين في التقدم لهذه المباراة التوفر على الشروط التالية:

- جنسية مغربية

- العمر يصل إلى 30 عاما في 1 يناير 2017.

- التوفر على دبلوم حسب التحصص ا لمطلوب

ويتكون ملف التشريح من الوثائق التالية:

- السيرة الذاتية مرفوقة بصورة وبريد إلكتروني ورقم الهاتف

- نسخ من الدبلوم.

- نسخة من البطاقة الوطنية؛

- نسخة من الوثيقة التي تثبت الحصول على شهادات من مؤسسة عمومية مغربية

وسيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن المقابلات الكتابية والشفوية من قبل لجنة التوظيف.

وسوف تنشر على مواقع (www.one.ma ) و(www.emploi-public.ma)، أما آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح فهو الخامس من شهر يوليوز الجاري.