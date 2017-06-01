هام للراغبين في العمل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: ها شحال باغيين.. وهذه هي الشروط والوثائق ﻿

"شوف تيفي"
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن فتح باب الترشيح لعدة مناصب بالمؤسسة بقطاع الكهرباء، ويتعلق الأمر بـ"ثلاثة مناصب مهندسي دولة"، و "ثلاثة مناصب مهندسي دولة معلوماتية"، و324 عمال مهنيو كهرباء"، و183 تقني كهربائي"، و "29مهندس دولة كهرباء"، و "14 تقني متخصص معلوماتية"، و"29 مهندس طا قة دولة:"، ومترجم واحد، و "139 تقني متخصص في تسيير المقاولات"، و أربعة تقنيين متخصيصين في الإلكترونيات، و "عشرة تقني متخصص في كتابة الإدارة، و "32 تقني محاسبة".
وبالنسبة للراغبين في التقدم لهذه المباراة التوفر على الشروط التالية:
- جنسية مغربية
- العمر يصل إلى 30 عاما في 1 يناير 2017.
- التوفر على دبلوم حسب التحصص ا لمطلوب
ويتكون ملف التشريح من الوثائق التالية:
- السيرة الذاتية مرفوقة بصورة وبريد إلكتروني ورقم الهاتف
- نسخ من الدبلوم.
- نسخة من البطاقة الوطنية؛
- نسخة من الوثيقة التي تثبت الحصول على شهادات من مؤسسة عمومية مغربية
وسيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن المقابلات الكتابية والشفوية من قبل لجنة التوظيف.
وسوف تنشر على مواقع (www.one.ma ) و(www.emploi-public.ma)، أما آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح فهو الخامس من شهر يوليوز الجاري.
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