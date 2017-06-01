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عاجل:العثماني: الحساب ينتظر المسؤولين على تعثر مشاريع الحسيمة

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 23:20 عاجل:العثماني: الحساب ينتظر المسؤولين على تعثر مشاريع الحسيمة | بوليتيك
عاجل:العثماني: الحساب ينتظر المسؤولين على تعثر مشاريع الحسيمة
صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في أول خروج إعلامي مباشر له حول الأوضاع بالحسيمة قبل قليل من يومه السبت، أن ''الحساب ينتظر المسؤولين عن تعثر الأشغال بالحسيمة''.

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في أول خروج إعلامي مباشر له حول الأوضاع بالحسيمة قبل قليل من يومه السبت، أن "الحساب ينتظر المسؤولين عن تعثر الأشغال بالحسيمة".

ووجه العثماني خطابا لساكنة مدينة الحسيمة، من اللقاء الخاص المباشر على "القناتين الأولى والثانية"، عبارة عن نسخة لندائه السابق للساكنة، معلنا عن فتح أزيد من 200 من طلبات العروض لإنطلاق أشغال أوراش مهمة بمدينة الحسيمة.

وقال العثماني إن الحكومة تحترم جميع الحركات الإحتجاجية، وأنها ستزور كل "من يحتج للإنصات إليه"، مؤكدا بإنشاء لجنة لتتبع جميع الأوراش التي تشرف عليها القطاعات الوزارية والحكومية.

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