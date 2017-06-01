تشميع أكبر المحلات لبيع المثلجات بعد تسمم 50 شخصا ﻿

أقدمت عناصر لجنة مختلطة تابعة لسلطات مدينة مكناس، أول أمس الأربعاء، على تشميع أحد أشهر المحلات التي تنشط في مجال تقديم المثلجات لزبنائها بوسط المدينة بعد تسمم حوالي 50 شخصا.

شوف تيفي

أقدمت عناصر لجنة مختلطة تابعة لسلطات مدينة مكناس، أول أمس الأربعاء، على تشميع أحد أشهر المحلات التي تنشط في مجال تقديم المثلجات لزبنائها بوسط المدينة بعد تسمم حوالي 50 شخصا.

وجاء هذا القرار، بعدما طالبت اللجنة ذاتها المجلس الجماعي بالسحب النهائي لرخص ترويج المثلجات داخل هذا المحل مستقبلا.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يوم أمس الجمعة فإن النيابة العامة أمرت بوضع صاحب المحل رهن الإعتقال الإحتياطي، في انتظار الشروع في محاكمته لاحقا وفق التهم المنسوبة إليه.