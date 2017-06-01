قطر مستعدة للتحقيق معها حول دعمها للإرهاب لكن تحت هذا الشرط التعجيزي ﻿

كشفت وكالة رويترز اليوم السبت إستنادا لمبعوث رفيع المستوى، أن قطر وافقت على مراقبة مستقلة ''لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي قيل بأنها تدعم الجماعات الإرهابية المزعومة''، بشرط التحقيق كذلك مع

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كشفت وكالة رويترز اليوم السبت إستنادا لمبعوث رفيع المستوى، أن قطر وافقت على مراقبة مستقلة ''لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي قيل بأنها تدعم الجماعات الإرهابية المزعومة''، بشرط التحقيق كذلك مع جيرانها بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات.



ووفق ذات المصدر، قال ناصر آل خليفة، سفير دولة قطر أن بلاده مستعدة للنظر في '' المخاوف المشروعة'' حول ''تكنولوجيا المعلومات والاتصالات'' وفق طلب الجيران حول دعمها المزعوم ''للإرهاب''، لكن قطر ''لن تستجيب لأي طلب يمس سيادتها فهي غير قابلة للتفاوض''.



وفي ذات السياق ومع إقتراب المهلة الممنوحة لقطر من قبل دول الجوار، أعلن رئيس ما يسمى اللجنة الثورية فى اليمن، محمد على الحوثى، أمس الجمعة، إعادة فتح مكتب قناة ''الجزيرة'' فى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تخضع لسلطة ميلشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع على عبدالله صالح.