خطير... شباب ''يسلخون'' لصين بالبيضاء وها علاش ﻿

كشف فيديو تم تداوله مساء اليوم السبت، توقيف لصين من طرف مواطنين، وانهالوا عليهما بالضرب والركل والرفس، بعدما حاولوا سرقة سيدة.

شوف تيفي

كشف فيديو تم تداوله مساء اليوم السبت، توقيف لصين من طرف مواطنين، وانهالوا عليهما بالضرب والركل والرفس، بعدما حاولوا سرقة سيدة.



وتعود تفاصيل القضية ليوم أمس الجمعة، بعدما ألقى شباب بمنطقة الألفة بمقاطعة الحي الحسني، القبض على لصين كانا على متن دراجة نارية، حيث تم التعرض لهما وإسقاط الدراجة ليتم القبض عليهما وانتظار حلول المصالح الأمنية لاعتقالهم.