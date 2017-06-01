 بعد غضب الفايسبوكيين المديرة أزالت اللوحة'' الفضيحة '' للمدرسة الابتدائية بأزيلال ﻿
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بعد غضب الفايسبوكيين المديرة أزالت اللوحة الفضيحة للمدرسة الابتدائية بأزيلال | حوادث و حقوق

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بعد غضب الفايسبوكيين المديرة أزالت اللوحة'' الفضيحة '' للمدرسة الابتدائية بأزيلال

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 22:21 بعد غضب الفايسبوكيين المديرة أزالت اللوحة الفضيحة للمدرسة الابتدائية بأزيلال | حوادث و حقوق
بعد غضب الفايسبوكيين المديرة أزالت اللوحة'' الفضيحة '' للمدرسة الابتدائية بأزيلال
مباشرة بعد الضجة التي خلقتها لوحة نتائج امتحانات السادس ابتدائي بمدرسة تيدلي فطواكة بأزيلال، التي تم تداولها على صفحات فايسبوكية شهيرة، اتصلت فعاليات جمعوية بقائد المنطقة وأعوان السلطة، من أجل

شوف تيفي

مباشرة بعد الضجة التي خلقتها لوحة نتائج امتحانات السادس ابتدائي بمدرسة تيدلي فطواكة بأزيلال، التي تم تداولها على صفحات فايسبوكية شهيرة، اتصلت  فعاليات  جمعوية  بقائد المنطقة وأعوان السلطة،  من أجل إزالة اللوحة الفضيحة، حسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المديرة رفضت في بادئ الأمر، لكنها بعد ذلك انصاعت في الأخير، ووافقت على إزالة  اللوحة المذكورة، التي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة مدوية للجسم التعليمي بالمنطقة بامتياز.

‫شوف تيفي

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أزيلال لوحة السادس ابتدائي

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