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برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي ماكرون

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 22:14 برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي ماكرون | بوليتيك
برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي ماكرون
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على إثر وفاة سيمون فاي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا وأوروبا.

"شوف تيفي"

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على إثر وفاة سيمون فاي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا وأوروبا.

ومما جاء في برقية الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم لأسرة الراحلة وللشعب الفرنسي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إيمانويل ماكرون الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي برقية

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