برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي ماكرون ﻿

"شوف تيفي"
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على إثر وفاة سيمون فاي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا وأوروبا.
ومما جاء في برقية الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم لأسرة الراحلة وللشعب الفرنسي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة".
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