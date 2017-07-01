مثير وبالصورة..مغربي عندو 16 سنة حصل على الباكالوريا في إسبانيا ونجح في السنة أولى بجماعة الطب ﻿

كشف مغربي مقيم بإسبانيا يدعى ''صفوان الجعدوني'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه السبت عن تمكنه السنة الماضية من الحصول على شهادة الباكالوريا بمدينة إشبيلية بمعدل 11 على 14، ليكون بذلك أصغر تلميذ يتمكن

''شوف تيفي''

كشف مغربي مقيم بإسبانيا يدعى ''صفوان الجعدوني'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه السبت عن تمكنه السنة الماضية من الحصول على شهادة الباكالوريا بمدينة إشبيلية بمعدل 11 على 14، ليكون بذلك أصغر تلميذ يتمكن من تحقيق هذه الحصول على هذه الشهادة وهو في هذه السن الصغيرة.

وأكد صفوان أنه اختار خلال السنة الدراسة التي انتهت قبل أيام دراسة الطب بجامعة إشبيلية، موضحا أنه تمكن بالعزيمة والإسرار من تحقيق نتائج طيبة مكنته من اجتياز هذه السنة بنجاح.

وأوضح صفوان أن السر الكامن وراء حصوله على الباكالوريا ودراسة الطب وهو في سن صغيرة، يعود إلى تمكينه في المرحلة الابتدائية بسبب ذكائه الشديد من تجاوز فصلين دراسيين، حيث درس مع أشخاص يكبرونه سنا.