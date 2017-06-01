 النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال ﻿
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النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 21:58 النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال | ثقافة و فنون
النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال
بعد انتشار فيديو النجمة المصرية غادة عبد الرازق الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة المدوية، خرجت الفنانة غادة عن صمتها وقالت إن الفيديو مفبرك.

شوف تيفي

بعد انتشار فيديو النجمة المصرية غادة عبد الرازق الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة المدوية، خرجت الفنانة غادة عن صمتها وقالت إن الفيديو مفبرك.

وكشفت غادة في اتصال مع إحدى القنوات المصرية أن الفيديو المنتشر على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي ملفق وغير حقيقي، حيث أن جودته مختلفة عن الفيديو اللايف الذي قامت بتسجيله.

وتابعت غادة عبد الرازق أنها منذ بداية ظهورها وهي تتعرض لمثل هذه الأمور الملفقة وغير الحقيقة، وأنها حاليا تستمتع بإجازتها مع أسرتها بعد إرهاقها الشديد في تصوير أخر مسلسلاتها ''أرض جو''، مؤكدة أنها تحترم جمهورها ومن المستحيل أن تظهر أمامه بهذا الشكل.

جدير بالذكر أن غادة عبد الرازق ستعتزل الفن قريبا، وتدخل غمار الحياة السياسية المصرية، حيث تمضي حاليا إجازتها برفقة عائلتها في جزر المالديف، كما اعتادت أن تفعل خلال الأعوام الماضية، واستأجرت جزيرة لتكون لها ولأسرتها، لكي تمضي الوقت هناك في راحة تامة، دون إزعاج من أي أحد أو تواجد لأشخاص غرباء.

‫شوف تيفي

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غادةعبدالرازق فيديو مصر مسلسل

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