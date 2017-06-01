ياربي السلامة..محاولة قتل شاب من طرف لص بالبيضاء وفيديو الواقعة يهز المغاربة ﻿

شهد درب الشفناجة بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، جريمة بشعة، بطلها لص أقدم على محاولة قتل شاب بعد اعتراض سبيله لسرقة هاتفه النقال.

''شوف تيفي''



شهد درب الشفناجة بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، جريمة بشعة، بطلها لص أقدم على محاولة قتل شاب بعد اعتراض سبيله لسرقة هاتفه النقال.



ويظهر فيديو مؤلم، نشرته إحدى الصفحات الفايسبوكية، الشاب الضحية وهو غارق في دمائه بالمستشفى خلال محاولة طاقم طبي إسعافه، بسبب تلقيه لطعنة غادرة على مستوى العنق.

وكشف شاهد عيان، عن تفاصيل الجريمة، مؤكدا أن لصا مراهقا اعترض سبيله وسبيل الضحية، قبل أن يقوم بطعن هذا الأخير الذي رفض منحه الهاتف النقال.

ونعتذر لمتتبعي ''شوف تيفي'' عن عدم إدارج الفيديو مع المادة الإخباري ة، نظرا لبشاعته ولخطورته.