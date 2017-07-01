صادم..مؤسسة تعليمية ابتدائية بأزيلال تصدم تلميذا وتكتب في نتائج امتحان القسم السادس ''الجميع ناجح إلا محمد'' والنشطاء المغاربة كاعين ﻿

هزت صورة قلوب ونفوس المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي يومه السبت، وهي الصورة التي تظهر إعلان مؤسسة تعليمية ابتدائية بطريقة صادمة ومستفزة عن نجاح جميع تلاميذ المستوى السادس ابتدائي باستثناء تلميذ

"شوف تيفي"



هزت صورة قلوب ونفوس المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي يومه السبت، وهي الصورة التي تظهر إعلان مؤسسة تعليمية ابتدائية بطريقة صادمة ومستفزة عن نجاح جميع تلاميذ المستوى السادس ابتدائي باستثناء تلميذ كتبت اسمه العائلي والشخصي على اللوحة الخاصة بالنتائج بهذه الطريقة" الجميع ناجح إلا محمد" .



وحسب ناشري هذه الصورة، فإن الأمر يتعلق بمؤسسة تيدلي فطواكة بأزيلال ، حيث أقدمت هذه المؤسسة بطريقة جد مستفزة قد تشعر التلميذ الراسب بالإهانة بكتابة اسمه.



وطالب النشطاء وزارة حصاد بفتح تحقيق في الموضوع، وبإصدار تعليمات لجميع المؤسسات التعلمية بتجنب مثل هذه التصرفات التي قد تكون لها عواقب وخيمة في حال شعور التلميذ الراسب بالإهانة وبالتشهير.