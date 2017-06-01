حقيقة وفاة شرطي بمدينة الحسيمة ﻿

نفى مسؤول أمني بشكل قاطع، صحة الخبر الذي نشرته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي زعمت فيه أن شرطيا توفي، مساء أمس الجمعة، جراء أعمال العنف بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي



نفى مسؤول أمني بشكل قاطع، صحة الخبر الذي نشرته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي زعمت فيه أن شرطيا توفي، مساء أمس الجمعة، جراء أعمال العنف بمدينة الحسيمة.



وأوضح ذات المصدر، بأن هذا الخبر مجرد إشاعة لا أساس له من الصحة، نافيا تسجيل اَية اعمال عنف مساء أمس الجمعة، ومفندا في المقابل خبر وفاة اَي عنصر من عناصر القوة العمومية على خلفية هذه الأحداث.



وإنتشر بشكل كبير داخل مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، مساء أمس الجمعة خبر وفاة أمني لمدينة الحسيمة بعد تعرضه لإصابة خطيرة بعد مواجهات مع المحتجين، في حين لم تشهد مدينة الحسيمة أي وقفة إحتجاجية يوم أمس.