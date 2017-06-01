تيار الإستوزار ''خصوصا الوزيرات'' يقطع الطريق على بن كيران لإلحاق ''ماء العينين'' بأمانة ''البيجيدي '' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران حاول إلحاق البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' بالأمانة العامة لحزب ''المصباح'' خلال إجتماعها الذي نظم بالمقر المركزي بالرباط لكنه فشل بعد معارضة 12

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران حاول إلحاق البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' بالأمانة العامة لحزب ''المصباح'' خلال إجتماعها الذي نظم بالمقر المركزي بالرباط لكنه فشل بعد معارضة 12 عضوا من مجموع الأعضاء الحاضرين.



وحسب مصادر مطلعة، فرغم قبول أعضاء الأمانة العامة للحزب إلحاق أربعة أعضاء بالأمانة العامة ''للبيجيدي '' من إقتراح بن كيران، لكن محاولة بن كيران بإلحاق كذلك البرلمانية المثيرة للجدل ''آمنة ماء العينين'' باءت بالفشل بسبب المعارضة الشديدة لأعضاء الأمانة العامة خاصة منهم الوزراء بحكومة سعد الدين العثماني بمن فيهم الوزيرات.



وإستنادا لذات المصادر، فقد واجه تيار الإستوزار مقترح بن كيران بإضافة ''ماء العينين'' بمبرر المشاداة الكلامية السابقة بينها ووزراء في حكومة العثماني، يتقدمهم ''عزيز الرباح'' الذي كان غائبا عن الإجتماع لتواجده بفرنسا، والذي مازال غاضبا على بن كيران منذ كلمته الشهيرة للرباح '' بشد الصف''، وكذا إحراج البرلمانية الدائم للقيادي بالحزب ''مصطفى الرميد''.



ووفق ذات المصدر، فالمفاجأة الكبيرة هي معارضة الوزيرات الثلاثة إلتحاق ''ماء العينين''، خاصة من قبل إبنة الجهة التي تنتمي إليها ''جميلة مصلي'' التي كذبت تصريحات ''ماء العينين'' الأخيرة خلال لقاء تواصلي يوم العيد بمدينة أكادير.