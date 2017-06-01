 تيار الإستوزار ''خصوصا الوزيرات'' يقطع الطريق على بن كيران لإلحاق ''ماء العينين'' بأمانة ''البيجيدي '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال | ثقافة و فنون

النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال

ياربي السلامة..محاولة قتل شاب من طرف لص بالبيضاء وفيديو الواقعة يهز المغاربة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..محاولة قتل شاب من طرف لص بالبيضاء وفيديو الواقعة يهز المغاربة

صادم..مؤسسة تعليمية ابتدائية بأزيلال تصدم تلميذا وتكتب في نتائج امتحان القسم السادس الجميع ناجح إلا محمد والنشطاء المغاربة كاعين | مجتمع

صادم..مؤسسة تعليمية ابتدائية بأزيلال تصدم تلميذا وتكتب في نتائج امتحان القسم السادس ''الجميع ناجح

حقيقة وفاة شرطي بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

حقيقة وفاة شرطي بمدينة الحسيمة

تدخل طائرات إسبانية لإخماد الحريق المهول الذي شب في غابة مديونة بطنجة | بووز

تدخل طائرات إسبانية لإخماد الحريق المهول الذي شب في غابة مديونة بطنجة

تيار الإستوزار خصوصا الوزيرات يقطع الطريق على بن كيران لإلحاق ماء العينين بأمانة البيجيدي | بوليتيك

تيار الإستوزار ''خصوصا الوزيرات'' يقطع الطريق على بن كيران لإلحاق ''ماء العينين'' بأمانة ''البيجيدي ''

صادم..على طريقة ولد الدرهم ولد فشوش مغربي جديد يكشف بطريقة مستفزة توفره على الملايين وهذا ما قاله.. | مجتمع

صادم..على طريقة ''ولد الدرهم'' ولد فشوش مغربي جديد يكشف بطريقة مستفزة توفره على الملايين وهذا ما

بالفيديو.. لحظة اعتقال مجرم خطير يروع مدينة سلا بحمله للسلاح الأبيض واعتراضه سبيل المارة‎ | بووز

بالفيديو.. لحظة اعتقال مجرم خطير يروع مدينة سلا بحمله للسلاح الأبيض واعتراضه سبيل المارة‎

عاجل..مقتل نائب بحزب العدالة والتنمية في هجوم مسلح..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..مقتل نائب بحزب العدالة والتنمية في هجوم مسلح..وهذه هي التفاصيل

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

تيار الإستوزار ''خصوصا الوزيرات'' يقطع الطريق على بن كيران لإلحاق ''ماء العينين'' بأمانة ''البيجيدي ''

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 20:50 تيار الإستوزار خصوصا الوزيرات يقطع الطريق على بن كيران لإلحاق ماء العينين بأمانة البيجيدي | بوليتيك
تيار الإستوزار ''خصوصا الوزيرات'' يقطع الطريق على بن كيران لإلحاق ''ماء العينين'' بأمانة ''البيجيدي ''
علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران حاول إلحاق البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' بالأمانة العامة لحزب ''المصباح'' خلال إجتماعها الذي نظم بالمقر المركزي بالرباط لكنه فشل بعد معارضة 12

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران حاول إلحاق البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' بالأمانة العامة لحزب  ''المصباح'' خلال إجتماعها الذي نظم  بالمقر المركزي بالرباط لكنه فشل بعد معارضة 12 عضوا من مجموع الأعضاء الحاضرين.

وحسب مصادر مطلعة، فرغم قبول أعضاء الأمانة العامة للحزب إلحاق أربعة أعضاء بالأمانة العامة ''للبيجيدي '' من إقتراح بن كيران، لكن محاولة بن كيران بإلحاق كذلك البرلمانية المثيرة للجدل ''آمنة ماء العينين'' باءت بالفشل بسبب المعارضة الشديدة لأعضاء الأمانة العامة خاصة منهم الوزراء بحكومة سعد الدين العثماني بمن فيهم الوزيرات.

وإستنادا لذات المصادر، فقد واجه تيار الإستوزار مقترح بن كيران بإضافة ''ماء العينين'' بمبرر المشاداة الكلامية السابقة بينها ووزراء في حكومة العثماني، يتقدمهم ''عزيز الرباح'' الذي كان غائبا عن الإجتماع لتواجده بفرنسا، والذي مازال غاضبا على بن كيران منذ كلمته الشهيرة للرباح '' بشد الصف''، وكذا إحراج البرلمانية الدائم للقيادي بالحزب ''مصطفى الرميد''.

ووفق ذات المصدر، فالمفاجأة الكبيرة هي معارضة الوزيرات الثلاثة إلتحاق ''ماء العينين''، خاصة من قبل إبنة الجهة التي تنتمي إليها ''جميلة مصلي'' التي كذبت تصريحات ''ماء العينين'' الأخيرة خلال لقاء تواصلي يوم العيد بمدينة أكادير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرباح مصلي بن كيران الإستوزار شوف تيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في برنامج الحسيمة منار المتوسط | بوليتيك

وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في ''برنامج الحسيمة منار المتوسط''

حصري...بن كيران رئيسا للمجلس الوطني وعمدة فاس أمينا عاما للبيجيدي | بوليتيك

حصري...بن كيران رئيسا للمجلس الوطني وعمدة فاس أمينا عاما ''للبيجيدي ''

المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع الصراصير داخل سجن الزاكي بسلا | بوليتيك

المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع ''الصراصير'' داخل سجن الزاكي بسلا

وزير الداخلية الإسباني حول حراك- الريف... نحن واثقون أن المغرب يعرف ما يجب القيام به | بوليتيك

وزير الداخلية الإسباني حول ''حراك- الريف''... ''نحن واثقون أن المغرب يعرف ما يجب القيام به''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عرف حقك..الزواج من المغتصب: آش تايقول القانون | عرف حقك
منذ 4 دقائق

عرف حقك..الزواج من المغتصب: آش تايقول القانون

مع علاء..شوفو الرونديفو ديال المغاربة كيداير (الموت ديال الضحك) | بــووز

مع علاء..شوفو ''الرونديفو '' ديال المغاربة كيداير (الموت ديال الضحك)

من قلب كاريان الرحامنة بالدارالبيضاء..حالة جد نادرة لطفل يحتاج لمساعدة طبية و إنسانية..للمساعدة | حالة خاصة

من قلب كاريان الرحامنة بالدارالبيضاء..حالة جد نادرة لطفل يحتاج لمساعدة طبية و إنسانية..للمساعدة

بالفيديو..هاهي الوسادة العجيبة التي تم اختراعها من طرف شباب مغاربة ( فيها أذكار قرآنية وموسيقى هادئة) | بــووز

بالفيديو..هاهي الوسادة العجيبة التي تم اختراعها من طرف شباب مغاربة ( فيها أذكار قرآنية وموسيقى هادئة)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال | ثقافة و فنون
منذ 13 دقيقة

النجمة غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها بعد الفيديو الفضيحة وها أشنو قال

ياربي السلامة..محاولة قتل شاب من طرف لص بالبيضاء وفيديو الواقعة يهز المغاربة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..محاولة قتل شاب من طرف لص بالبيضاء وفيديو الواقعة يهز المغاربة

صادم..مؤسسة تعليمية ابتدائية بأزيلال تصدم تلميذا وتكتب في نتائج امتحان القسم السادس الجميع ناجح إلا محمد والنشطاء المغاربة كاعين | مجتمع

صادم..مؤسسة تعليمية ابتدائية بأزيلال تصدم تلميذا وتكتب في نتائج امتحان القسم السادس ''الجميع ناجح

حقيقة وفاة شرطي بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

حقيقة وفاة شرطي بمدينة الحسيمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.