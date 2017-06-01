 صادم..على طريقة ''ولد الدرهم'' ولد فشوش مغربي جديد يكشف بطريقة مستفزة توفره على الملايين وهذا ما قاله.. ﻿
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صادم..على طريقة ''ولد الدرهم'' ولد فشوش مغربي جديد يكشف بطريقة مستفزة توفره على الملايين وهذا ما قاله..

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 20:35 صادم..على طريقة ولد الدرهم ولد فشوش مغربي جديد يكشف بطريقة مستفزة توفره على الملايين وهذا ما قاله.. | مجتمع
صادم..على طريقة ''ولد الدرهم'' ولد فشوش مغربي جديد يكشف بطريقة مستفزة توفره على الملايين وهذا ما قاله..
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع ا لتواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله ''ولد الفشوش'' وهو يتباها بتوفره على ملايين السنتيمات، وضعها على فراشه بإحدى الغرف.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع ا لتواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله "ولد الفشوش" وهو يتباها بتوفره على ملايين السنتيمات، وضعها على فراشه بإحدى الغرف.

والمثير في هذا الفيديو إلى جانب الأوراق النقدية التي تظهر به، هو ما قاله "ولد الفشوش" والذي قال عبارة اشتهر بها "حمزة ولد الدرهم" التي هزت قضية تسببه في حادثة سير بالعاصمة الرباط قبل مدة الرأي العام المغربي.

وتفاعل النشطاء مع ا لفيديو بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تباها بها الشاب بالمال الذي بحوزته، داعين "أولا د الفشوش" بالتوقف عن القيام بمثل هذه التصرفات.

 

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