عاجل..مقتل نائب بحزب العدالة والتنمية في هجوم مسلح..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية قبل قليل من يومه السبت، أن السلطات التركية، أعلنت وفاة نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم حسن أورهان مرجان في منطقة ليجة بمدينة ديار بكرجنوب شرق تركيا متأثرا بجروح

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام تركية قبل قليل من يومه السبت، أن السلطات التركية، أعلنت وفاة نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم حسن أورهان مرجان في منطقة ليجة بمدينة ديار بكرجنوب شرق تركيا متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم تشير المعلومات الأولية إلى أنها من منظمة" بي كا كا" المحظورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصادر أمنية تركية، أكدت أن مرجان تعرض لهجوم مسلح أمام منزله في ليجة في وقت سابق اليوم فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

وأضافت ذات المصادر أن مرجان توفي في مستشفى ليجة الذي نقل إليه عقب الهجوم الذي تلته عملية أمنية واسعة للقبض على المهاجمين.

وأكدت المصادر نفسها أن رئيس فرع الحزب الحاكم في ليجة إسماعيل دمير، قال إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوف منظمة "بي كا كا" المحظورة وراء الهجوم.