وفاة مغربية في لندن ورضيعها بين ذراعيها ﻿

تمكنت الشرطة البريطانية من العثور على رضيعة عمرها 6 أشهر محمولة بين ذراعي والدتها، بعد 15 يوماً على اندلاع حريق في برج سكني غرب لندن، حيث أفادت التقارير أن الضحية يبدو أنها لم تجد سوى بيت الدرج

شوف تيفي

تمكنت الشرطة البريطانية من العثور على رضيعة عمرها 6 أشهر محمولة بين ذراعي والدتها، بعد 15 يوماً على اندلاع حريق في برج سكني غرب لندن، حيث أفادت التقارير أن الضحية يبدو أنها لم تجد سوى بيت الدرج للإحتماء به من النيران التي التهمت البرج لكنهما توفيتا جرّاء الإختناق.

وأفادت مصادر أمنية أن الرضيعة لينا بلقاضي ووالدتها كانتا في عداد المفقودين حيث تم التعرف مسبقاً على جثة والدها عمر بلقاضي ذو 32 سنة وأختيها تمزين 8 سنوات وملاك 6 سنوات، والذين قضوا حتفهم اختناقاً من دخان الحريق وتم إيجادهم في الطابق العشرين حيث تقطن الأسرة.

تجدر الإشارة إلى حريق جرينفيل أسفر عن مقتل حوالي 100 شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.