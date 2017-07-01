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عاجل... انقلاب على حاكم قطر في 3 يوليوز+صور

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 19:06 عاجل... انقلاب على حاكم قطر في 3 يوليوز+صور | دولي
عاجل... انقلاب على حاكم قطر في 3 يوليوز+صور
أكد الإماراتي ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، في تغريدة له على تيوتر، يومه السبت، أن قطر إذا لم تنفذ شروط دول ''السعودية، الإمارات، البحرين،مصر''، فإنها ستكون في الثالث من شهر يوليوز الجاري مع حاكم

 "شوف تيفي"

أكد الإماراتي ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، في تغريدة له على تيوتر، يومه السبت، أن قطر إذا لم تنفذ شروط دول "السعودية، الإمارات، البحرين،مصر"، فإنها ستكون في الثالث من شهر يوليوز الجاري مع حاكم قطري جديد.

وأوضح خلفان في تغريدات أخرى أن قطر دمرت قطر الوطن العربى، وهي لا تزال تحاول صنع المزيد من الدمار، مشددًا على أن الحزم فى 3 يوليوز إما نعم وإلا إلى اللقاء مع حاكم قطرى جديد.

وكتب خلفان في إحدى تغريداته "قاد حمد بن جاسم آبان حكم حمد بن خليفة قطر، لدرجة أن الحاكم الأول وهو حمد بن خليفة أصبح يعد الرجل الثالث فى الإمارة، اليوم يحاول حمد بن جاسم التشويش على تميم بكل ما أوتى من مكر".

وتابع خلفان "عقلاء قطر يجب أن يتنبهوا لما يجرى، حمد بن جاسم إذا ترك سيبتلع السلطة"، مؤكدًا على أن وسطاء الجماعات الإرهابية كلهم مسجلين فى جزيرة نتنياهو من قطر أو فى قطر، وإنه بعد كل تلك السنوات من المماطلة القطرية يعتبر مطلب الحوار من الدوحة لعب عيال، وأن الحزم سيكون فى 3/ 7، إما نعم وإلا إلى اللقاء مع حاكم قطرى جديد".

 وأشار خلفان في تغريداته كذلك إلى أن جميع الشركات التى تعمل فى الدوحة، عليها الاختيار بين الدوحة ودول السلام الخليجى، دول السلام الخليجى دول لا تتعامل مع الجماعات الإرهابية ولا تتعامل مع من يتعامل مع الإرهابيين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ضاحي خلفان السعودية حاكم قطري

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