صدمة قوية لزوج دنيا باطما من طرف والدته وهذا ما قالته ﻿

نشرت والدة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما عبر الحساب الرسمي لحفيدتها حلا الترك على تطبيق الإنستغرام تدوينة أرفقتها بصورة لحلا صدمت من خلالها ابنها محمد الترك.

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نشرت والدة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما عبر الحساب الرسمي لحفيدتها حلا الترك على تطبيق الإنستغرام تدوينة أرفقتها بصورة لحلا صدمت من خلالها ابنها محمد الترك.

التدوينة التي نشرتها والدة محمد الترك دافعت من خلالها عن حفيدتها بعد الهجوم الذي شنه المنتج البحريني محمد الترك، على والدته “مها” وطليقته منى السابر، وابنته “حلا” عقب ظهور الأخيرة في برنامج “مجموعة إنسان”.

وبهذا الخصوص قالت الجدة مها « تابعوا حساب حفيدتي حلا الفنانة المليونية برعاية شركة بلاتينيوم ريكوردز. الله يحفظها ويبعد عنها كل الحساد »، مضيفة في تدوينة اخر « اللهم احفظ حفيدتي من كل سوء واسألك أن تعطيها الصحة والعافية والتوفيق ودرب النجاح ».

جدير بالذكر أن والد حلا وجه الأسبوع المنصرم رسالة قاسية لابنته حلا الترك خلال عيد الفطر، حيث تبرأ منها بسبب انتقاذها وإهانتها لزوجته باطمة، وذلك عند مرورها في البرنامج المذكور.