عاجل..فاجعة طرقية تهز أرفود..وهذا عدد القتلى+صور ﻿

شهدت منطقة أوفوس بأرفود ضواحي مدينة كلميمة، يومه السبت فاجعة طرقية، راح ضحيتها خمسة أشخاص، عقب اصطدام سيارتهم بشاحنة صغيرة، بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة أوفوس بأرفود ضواحي مدينة كلميمة، يومه السبت فاجعة طرقية، راح ضحيتها خمسة أشخاص، عقب اصطدام سيارتهم بشاحنة صغيرة، بطريقة بشعة.

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة وقعت بالضبط بإحدى منعجرات الطريق الوطنية رقم 13، حيث فقد السائق السيطرة على المقود، ليصطدم بالشاحنة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الفور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصابين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى، فارقا الحياة بالرغم من الإسعافات التي تم تقديمها لهما.