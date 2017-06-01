 فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل... انقلاب على حاكم قطر في 3 يوليوز+صور | دولي

عاجل... انقلاب على حاكم قطر في 3 يوليوز+صور

صدمة قوية لزوج دنيا باطما من طرف والدته وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

صدمة قوية لزوج دنيا باطما من طرف والدته وهذا ما قالته

عاجل..فاجعة طرقية تهز أرفود..وهذا عدد القتلى+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز أرفود..وهذا عدد القتلى+صور

فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار | حوادث و حقوق

فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار

إيداع أربعة أشخاص من بينهم رئيس دائرة أمنية ومقاول بالسجن المحلي بسلا من أجل الاختطاف والاحتجاز والرشوة | حوادث و حقوق

إيداع أربعة أشخاص من بينهم رئيس دائرة أمنية ومقاول بالسجن المحلي بسلا من أجل الاختطاف والاحتجاز

وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في برنامج الحسيمة منار المتوسط | بوليتيك

وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في ''برنامج الحسيمة منار

حصري...بن كيران رئيسا للمجلس الوطني وعمدة فاس أمينا عاما للبيجيدي | بوليتيك

حصري...بن كيران رئيسا للمجلس الوطني وعمدة فاس أمينا عاما ''للبيجيدي ''

بالفيديو.. طليقته رفضت أن تفتح له الباب فأرداها قتيلة‎ | بووز

بالفيديو.. طليقته رفضت أن تفتح له الباب فأرداها قتيلة‎

المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع الصراصير داخل سجن الزاكي بسلا | بوليتيك

المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع ''الصراصير'' داخل سجن الزاكي بسلا

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 18:30 فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار | حوادث و حقوق
فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار
علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تم العثور صباح يومه السبت على جثة شخص تعود لرجل يبلغ قيد حياته 20 سنة والمسمى « أ.ز ».

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تم العثور صباح يومه السبت على جثة شخص تعود لرجل يبلغ قيد حياته 20 سنة والمسمى « أ.ز ».

وحسب مصادرنا فإن جثة الهالك تم العثور عليها وسط بركة مائية بعين السلطان نواحي ايموزاز كندر من طرف عامل نظافة أثناء مزاولة عمله بالمكان المذكور.

هذا وبعد عثوره على الجثة، قام عامل النظافة بإشعار رجال الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان حيث تم تطويق المنطقة ومعاينة الجثة، ليتم بعدها نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعه للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عامل النظافة إيموزار جثة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..فاجعة طرقية تهز أرفود..وهذا عدد القتلى+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز أرفود..وهذا عدد القتلى+صور

إيداع أربعة أشخاص من بينهم رئيس دائرة أمنية ومقاول بالسجن المحلي بسلا من أجل الاختطاف والاحتجاز والرشوة | حوادث و حقوق

إيداع أربعة أشخاص من بينهم رئيس دائرة أمنية ومقاول بالسجن المحلي بسلا من أجل الاختطاف والاحتجاز والرشوة

عاجل.. حريق مهول آخر بطنجة ..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. حريق مهول آخر بطنجة ..وها شنو واقع

فيديو جد مؤلم..كسيدة خايبة تنهي حياة شاب مغربي في إيطاليا | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..كسيدة خايبة تنهي حياة شاب مغربي في إيطاليا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب كاريان الرحامنة بالدارالبيضاء..حالة جد نادرة لطفل يحتاج لمساعدة طبية و إنسانية..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 5 دقائق

من قلب كاريان الرحامنة بالدارالبيضاء..حالة جد نادرة لطفل يحتاج لمساعدة طبية و إنسانية..للمساعدة

بالفيديو..هاهي الوسادة العجيبة التي تم اختراعها من طرف شباب مغاربة ( فيها أذكار قرآنية وموسيقى هادئة) | بــووز

بالفيديو..هاهي الوسادة العجيبة التي تم اختراعها من طرف شباب مغاربة ( فيها أذكار قرآنية وموسيقى هادئة)

فيديو جديد لموس ماهر بعنوان الهربة | 2017 | قنوات أخرى

فيديو جديد لموس ماهر بعنوان الهربة | 2017

بالفيديو..مشهد رائع من شاطيء الصفيحة الساحر بالحسيمة اليوم السبت حيث روج أنه سيشهد احتجاجات كبيرة | بــووز

بالفيديو..مشهد رائع من شاطيء الصفيحة الساحر بالحسيمة اليوم السبت حيث روج أنه سيشهد احتجاجات كبيرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل... انقلاب على حاكم قطر في 3 يوليوز+صور | دولي
منذ 3 دقائق

عاجل... انقلاب على حاكم قطر في 3 يوليوز+صور

صدمة قوية لزوج دنيا باطما من طرف والدته وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

صدمة قوية لزوج دنيا باطما من طرف والدته وهذا ما قالته

عاجل..فاجعة طرقية تهز أرفود..وهذا عدد القتلى+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز أرفود..وهذا عدد القتلى+صور

فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار | حوادث و حقوق

فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.