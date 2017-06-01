فاجعة...شوفو شنو لقا عامل نظافة وسط بركة مائية بإيموزار ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تم العثور صباح يومه السبت على جثة شخص تعود لرجل يبلغ قيد حياته 20 سنة والمسمى « أ.ز ».

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تم العثور صباح يومه السبت على جثة شخص تعود لرجل يبلغ قيد حياته 20 سنة والمسمى « أ.ز ».

وحسب مصادرنا فإن جثة الهالك تم العثور عليها وسط بركة مائية بعين السلطان نواحي ايموزاز كندر من طرف عامل نظافة أثناء مزاولة عمله بالمكان المذكور.

هذا وبعد عثوره على الجثة، قام عامل النظافة بإشعار رجال الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان حيث تم تطويق المنطقة ومعاينة الجثة، ليتم بعدها نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعه للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.