 وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في ''برنامج الحسيمة منار المتوسط'' ﻿
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وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في ''برنامج الحسيمة منار المتوسط''

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 18:23 وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في برنامج الحسيمة منار المتوسط | بوليتيك
وزراء العثماني ينتدبون أطر قطاعاتهم الحكومية للمثول أمام لجنة التحقيق في ''برنامج الحسيمة منار المتوسط''
علمت ''شوف تيفي'' أن وزراء القطاعات الحكومية المعنيين بأوراش وأشغال برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' قد عينوا منتدبين عنهم للمثول أمام لجنة التحقيق المشكلة من مفتشيات وزارتي الداخلية والمالية، عقب

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن وزراء القطاعات الحكومية المعنيين بأوراش وأشغال برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" قد عينوا منتدبين عنهم للمثول أمام لجنة التحقيق المشكلة من مفتشيات وزارتي الداخلية والمالية، عقب صدور البلاغ الملكي بعد المجلس الوزاري الأخير.

وستستمع اللجنة المكلفة بالتحقيق في تعثر وتأخير برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" لجميع الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية المتدخلة والموقعة على البرنامج، حيث يرتقب صدور أول تقرير عن عملية التحقيق والتفتيش أواخر الشهر الجاري بعد تقديمه للملك محمد السادس.

هذا، وتعيش القطاعات الحكومية المعنية بالبرنامج، حالة إستنفار قصوى بعد بلاغ الديوان الملكي الأخير، حيث شهدت مقرات الوزارات المعنية إجتماعات ماراطونية لأطرها، للوقوف عن الأسباب وراء تأخر المشاريع والحواجز التي تقف أمام التسريع في وثيرة الإنجاز.

‫شوف تيفي

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الحكومة القطاعات الوزارية التحقيق الحسيمة شوف تيفي

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