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المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع الصراصير داخل سجن الزاكي بسلا | بوليتيك

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المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع ''الصراصير'' داخل سجن الزاكي بسلا

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 18:09 المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع الصراصير داخل سجن الزاكي بسلا | بوليتيك
المرتضى إمعراشن يكشف معاناته مع ''الصراصير'' داخل سجن الزاكي بسلا
كشف المتابع في حالة سراح وأحد زعماء حراك-الريف المرتضى إمعراشن في أول تعليق له على معاناته أيام إعتقاله داخل سجن الزاكي بسلا .

شوف تيفي

كشف المتابع في حالة سراح وأحد زعماء حراك-الريف المرتضى إمعراشن في أول تعليق له على معاناته أيام إعتقاله داخل سجن الزاكي بسلا .

ووفق تدوينة لأمعراشن، "فعندما ولجت إدارة سجن سلا كان أول ما طلبته هو المصحف الكريم" وأضاف فقيه المسجد سابقا " لم ألتفت داخل الزنزانة إلى وضعي المأساوي حيث أستلقي مع الصراصير وحيدا حيث لا أسمع سوى أصوات جيراني الذين يتلون القرآن".

وحسب ذات المصدر، " فقد كان أبرز صوت أميزه صوت شاب تركي من جماعة فتح الله كولن، المطاردين عالميا على خلفية محاولة الانقلاب بتركيا، استطعت إخباره بوسيلة ما رغم بعده عني أني من عشاق رسائل النور لسعيد النورسي - بديع الزمان - فأسعده ذلك".

ووفق أمعراشن " فقد استطعت خلال أسبوعي الأول من تحقيق ختم القرآن وهو ما كان يمنعني انشغالي بالحراك عنه، وشرعت في استذكار حفظي له الذي انتبهت لبدأ تلاشيه خلال السنين الأخيرة، كما تمكنت من مراجعة حفظي لسورة البقرة التي ساعدني المعتقل السياسي " حمودة " بطريقة أو بأخرى على استذكارها..".

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