 بالصور..صدق أولا تصدق ''إبداع مغربي خالص'' وسادة نوم ''سمارت'' فيها موسيقي و تبرمجها منين تبغي تنعس وها شنو فيها ﻿
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بالصور..صدق أولا تصدق ''إبداع مغربي خالص'' وسادة نوم ''سمارت'' فيها موسيقي و تبرمجها منين تبغي تنعس وها شنو فيها

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 17:51 بالصور..صدق أولا تصدق إبداع مغربي خالص وسادة نوم سمارت فيها موسيقي و تبرمجها منين تبغي تنعس وها شنو فيها | منوعات
بالصور..صدق أولا تصدق ''إبداع مغربي خالص'' وسادة نوم ''سمارت'' فيها موسيقي و تبرمجها منين تبغي تنعس وها شنو فيها
تمكن مجموعة من تلاميد ثانوية العروي بمدينة فاس من اختراع وسادة للنوم « سمارت » تتوفر على تطبيق للموسيقى وذلك خلال مشاركتهم في مسابقة إنجاز المغرب.

شوف تيفي

 تمكن مجموعة من تلاميد ثانوية العروي بمدينة فاس من اختراع وسادة للنوم « سمارت » تتوفر على تطبيق للموسيقى وذلك خلال مشاركتهم في مسابقة إنجاز المغرب.

هذا الوسادة تُبَرمج على أدعية الصباح بالتوقيت المُختار، كما تمنح مستعمليها الراحة التامة، إضافة إلى استخدامها مع الهاتف النقال والإستماع للموسيقي.

وأضافت مصادر شوف تيفي أن هؤلاء التلاميذ تمكنوا من اختراع الوسادة الذكية في مدة وجيزة لم تتعد ثلاثة أيام.

 

‫شوف تيفي

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وسادة اختراع ذمية شوف تيفي

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