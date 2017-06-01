بالفيديو.. دنيا باطمة وزوجها ولاو على'' الضس '' وهاهي الوثائق التي تؤكد إفلاسهما ﻿

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو، يحتوي مضمونه على مجموعة من الوثائق التي قيل إنها تؤكد إفلاس المنتج البحريني محمد الترك وزوجته المغربية دنيا باطمة.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو، يحتوي مضمونه على مجموعة من الوثائق التي قيل إنها تؤكد إفلاس المنتج البحريني محمد الترك وزوجته المغربية دنيا باطمة.

وحسب مضمون هذا الفيديو، فإن الأمر يتعلق بحسابات بنكية وبوثيقة تؤكد تخلف محمد الترك عن أداء مصاريف ابنته "حلا الترك" المدرسية، حيث طالبته مؤسسة تعليمية بالإسراع في تسديد مصاريف مجموعة من الأشهر التي تخلف عن سدادها.

وتفاعل نشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع باطمة وزوجها محمد الترك بالخروج عن صمتهما والكشف عن حقيقته محتواه الذي يؤكد حسب اعتقادهم معاناة الفنانة المغربية وزوجها البحريني من ضائقة مالية.