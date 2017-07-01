بالصورة..مرات المصطفى وعليلو مبحرين من بعد الخاوة ﻿

نشرت الفنانة المغربية سكينة درابيل على حسابها بالفايسبوك يومه السبت، صورة، قامت بالتقاطها رفقة مجموعة من أصدقائها من بينهم ''عليلو'' الذي شاركها في سلسلة الخاوة.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية سكينة درابيل على حسابها بالفايسبوك يومه السبت، صورة، قامت بالتقاطها رفقة مجموعة من أصدقائها من بينهم "عليلو" الذي شاركها في سلسلة الخاوة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة الجديدة، حيث استغل العديد منهم الفرصة للتأكيد على إعجابهم الكبير بها وبالأدوار التي قدمها "عليلو" و"مرات المصطفى"، خلال سلسلة "الخاوة"، مؤكدين على أن السلسلة كانت بفضلهما أفضل إنتاج تلفزيوني خلال رمضان المنقضي.

من جهة أخرى، طالب آخرون مخرج السلسلة "ادريس الروخ" بتصوير الجزء ثاني لعرضه خلال رمضان المقبل خصوصا وأن نهاية الجزء الأول كان غامضا.