عاجل.. حريق مهول آخر بطنجة ..وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حريقا مهولا ثاينا، اندلع قبل قليل من يومه السبت بغابة السلوقية بمدينة طنجة، بعد اندلاع حريق مهول أول بغابة مديونة بنفس المدينة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حريقا مهولا ثاينا، اندلع قبل قليل من يومه السبت بغابة السلوقية بمدينة طنجة، بعد اندلاع حريق مهول أول بغابة مديونة بنفس المدينة.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية، قامت بإغلاء المقاهي الموجودة بالقرب من غابة مديونة، بسبب انتشار النيران نظرا لقوة الرياح، التي ساهمت في وصولها لمساحات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الوقاية المدنية، أعلنت حالة الطوارئ، نظرا لخطورة الحريق وانتشار ألسنة النيران التي تسببت إلى حدود الساعة في ضياع آلاف الأشجار.