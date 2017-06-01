فيديو جد مؤلم..كسيدة خايبة تنهي حياة شاب مغربي في إيطاليا ﻿

أنهت حادثة سير مروعة ، خلال الأسبوع الجاري ببلدة ''بالما كامبانيا'' الإيطالية، حياة شاب مغربي يبلغ من العمر 22 سنة، عقب اصطدام سيارته بشاحنة كبيرة.

"شوف تيفي"

أنهت حادثة سير مروعة ، خلال الأسبوع الجاري ببلدة "بالما كامبانيا" الإيطالية، حياة شاب مغربي يبلغ من العمر 22 سنة، عقب اصطدام سيارته بشاحنة كبيرة.



وحسب منابر إعلامية إيطالية فإن مصالح الأمن بالبلدة، نشرت مقطع فيديو، يظهر السرعة الجنونية التي كان الشاب المغربي يقود بها السيارة، وبسبب عدم احترام حق الأسبقية عند ملتقى الطرق، اصطدم بالشاحنة بطريقة جد خطيرة.



وأوضحت المصادر ذاتها أن سيارة للإسعاف، نقلت الشاب المغربي في حالة جد حرجة إلى المستشفى لكنه فارق الحياة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.