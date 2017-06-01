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بالفيديو.. انفجار هائل يهز مطعما بسبب تسريب خطير للغاز

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 17:06 بالفيديو.. انفجار هائل يهز مطعما بسبب تسريب خطير للغاز | دولي
بالفيديو.. انفجار هائل يهز مطعما بسبب تسريب خطير للغاز
تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك '' مقطعا لفيديو مأخود من كاميرا المراقبة يُوثق للحظة انفجار مطعم للمأكولات البحرية في الصين بعد تسريب غاز أدى إلى انفجار هائل داخل المطعم المحترق.

شوف تيفي

تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك " مقطعا لفيديو مأخود من كاميرا المراقبة يُوثق للحظة انفجار مطعم للمأكولات البحرية في الصين بعد تسريب غاز أدى إلى انفجار هائل داخل المطعم المحترق.

الإنفجار أدى إلى خسائر مادية جسيمة بالإضافة إلى تعرض الحاضرين بالمطعم والمارة لإصابات بليغة، حيث أصيبت سيدة بحروق جسيمة.

هذا وأضافت التقارير أن رجال الإطفاء اتجهوا على الفور إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه قبل أن يصل لباقى المنازل المحيطة بالمطعم المحترق، وإسعاف المصابين.

 

 

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دولي شوف تيفي انفجار مطعم غاز

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