انفجار هاتف سامسونغ بيد طفل يبلغ 4 سنوات وهذا ما وقع ﻿

شوف تيفي
تفاجأ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعدما انفجر في يده هاتف غلاكسي جي 7 عندما كان يستخدمه في باكستان.
وحسب بعض التقارير فإن ضحية الإنفجار كان يمسك بيده الهاتف عندما كان يلعب لعبة « ماي طوكينك طوم » ليتفاجأ بانفجار جهازه.
وأضافت ذات المصادر أن الطفل لم يصب بأي أدى بعدما رمى بالهاتف على الأرض قبل أن يسبب له أية إصابات.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة سامسونغ تستعد إلى طرح هاتفها الجديد غلاكسي نوت 8 بمواصفات عالية وبثمن باهض يناهز 999 يورو.
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