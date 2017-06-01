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وزير الداخلية الإسباني حول ''حراك- الريف''... ''نحن واثقون أن المغرب يعرف ما يجب القيام به''

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 16:33 وزير الداخلية الإسباني حول حراك- الريف... نحن واثقون أن المغرب يعرف ما يجب القيام به | بوليتيك
وزير الداخلية الإسباني حول ''حراك- الريف''... ''نحن واثقون أن المغرب يعرف ما يجب القيام به''
صرح وزير الداخلية الإسباني ردا على سؤال حول الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف، بأنه لم يثر الموضوع مع وزير الداخلية المغربي، معتبرا الموضوع ''يحدث داخل التراب المغربي واسبانيا تحترم السيادة

شوف تيفي

صرح وزير الداخلية الإسباني ردا على سؤال حول الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف، بأنه لم يثر الموضوع مع وزير الداخلية المغربي، معتبرا الموضوع "يحدث داخل التراب المغربي واسبانيا تحترم السيادة المغربية"، مضيفا بالقول "نحن واثقون أن المغرب يعرف ما يجب القيام به".

وجاء موقف وزير الداخلية الإسباني "خوان اغناسيو زويدو" يوم أمس الجمعة، في إطار زيارة عمل للمغرب أجرى خلالها محادثات مع نظيره المغربي، "عبد الوافي لفتيت"، حول التعاون بين وزارتي الداخلية في مواضيع تهم البلدين، كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة والأمن.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء قال زويدو إنه “راضي جدا” عن “التعاون الجيد بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الارهاب”، والذي أسفر عن عشرة عمليات مشتركة لتفكيك خلاية جهادية، ومكن اسبانيا من اعتقال 178 شخصا، لايزال 90 في المائة منهم في السجون.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أعرب زويدو عن “خالص شكره” للمغرب عن “تجنيب الهجمات على سبتة ومليلية اللتان لم تشهدا أي هجمات خلال الشهر الاخير”، فيما عزا ازدياد عدد القوارب التي تصل إلى السواحل الاسبانية، الى تحسن احوال الطقس...

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