 بالفيديو..سعد المجرد يحطم الأرقام القياسية العربية والعالمية..وها كيفاش ﻿
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بالفيديو..سعد المجرد يحطم الأرقام القياسية العربية والعالمية..وها كيفاش

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 16:05 بالفيديو..سعد المجرد يحطم الأرقام القياسية العربية والعالمية..وها كيفاش | ثقافة و فنون
بالفيديو..سعد المجرد يحطم الأرقام القياسية العربية والعالمية..وها كيفاش
نشر مصمم الأزياء ''وشمة'' قبل قليل من يومه السبت، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو، ظهر خلاله سعيدا جدا بتحطيم صديقه سعد المجرد للأرقام القياسة العربية والعالمية على موقع ''اليوتوب''، بعد تحقيق

"شوف تيفي"

نشر مصمم الأزياء "وشمة" قبل قليل من يومه السبت، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو، ظهر خلاله سعيدا جدا بتحطيم صديقه سعد المجرد للأرقام القياسة العربية والعالمية على موقع "اليوتوب"، بعد تحقيق أغنيته " انت معلم" لأكثر من 500 مليون مشاهدة.

وعبر "وشمة" عن سعادته الكبيرة ، مؤكدا أن صديقه سعد المجرد، تربع على عرش الأغنية العربية وأيضا العالمية بعد أن تفوق على العديد من النجوم العالميين.

تجدر الإشارة إلى أن "سعد المجرد"، وجد نفسه مجبرا على البقاء في فرنسا تحت المراقبة القضائية بسبب اتهام فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" بمحاولة اغتضابها وتعنيفها جسديا بأحد الفنادق بباريس، شهر أكتوبر الماضي.

 

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