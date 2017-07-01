عاجل.. حريق مهول في ورش للأشغال العمومية ومؤسسة ثانوية بالبيضاء+صور ﻿

اندلع قبل قليل من يومه السبت، حرق مهول داخل مكان معد للأوراش العمومية وأيضا بالمؤسسة الثانوية ''عقبة بن نافع'' على مستوى شارع يوسف ابن تاشفين بالحي المحمدي.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه السبت، حرق مهول داخل مكان معد للأوراش العمومية وأيضا بالمؤسسة الثانوية "عقبة بن نافع" على مستوى شارع يوسف ابن تاشفين بالحي المحمدي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن النيران، اندلعت في البداية بالورش الخاص بالأشغال العمومية قبل أن تنتقل بسبب الرياح إلى المؤسسة الثانوية، حيث وصلت النيران نظرا لقوتها إلى داخل المؤسسة.

وأكد المصدر ذاته أن مواطنين، يتواجدون بعين المكان، يعملون في هذه اللحظات على إخماد النيران في انتظار وصل شاحنات الوقاية المدنية.