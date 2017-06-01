 مثير..فنانات مغربيات وجدن أنفسهن في مأزق بعد إلغاء مهرجان مراكش الدولي للفيلم بمراكش..والقضية فيها الفلوس والخياطات ﻿
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مثير..فنانات مغربيات وجدن أنفسهن في مأزق بعد إلغاء مهرجان مراكش الدولي للفيلم بمراكش..والقضية فيها الفلوس والخياطات | ثقافة و فنون

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مثير..فنانات مغربيات وجدن أنفسهن في مأزق بعد إلغاء مهرجان مراكش الدولي للفيلم بمراكش..والقضية فيها الفلوس والخياطات

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 15:42 مثير..فنانات مغربيات وجدن أنفسهن في مأزق بعد إلغاء مهرجان مراكش الدولي للفيلم بمراكش..والقضية فيها الفلوس والخياطات | ثقافة و فنون
مثير..فنانات مغربيات وجدن أنفسهن في مأزق بعد إلغاء مهرجان مراكش الدولي للفيلم بمراكش..والقضية فيها الفلوس والخياطات
تناقل فايسبوكيون بشكل ساخر أن عدد من الفنانات المغربيات تلقين صفعة قوية بعد الإعلان عن إلغاء تنظيم مهرجان مراكش الدولي بمراكش للسنة الحالية، بعد أن ضاعت استعدادتهن وأصبحت في مهب الريح.

"شوف تيفي"

تناقل فايسبوكيون بشكل ساخر أن عدد من الفنانات المغربيات تلقين صفعة قوية بعد الإعلان عن إلغاء تنظيم مهرجان مراكش الدولي بمراكش للسنة الحالية، بعد أن ضاعت استعدادتهن وأصبحت في مهب الريح.

فالعديد من الفنانات العاشقات للبساط الأحمر بمهرجان مراكش، واللائي يعتبرنه فرصة لكي يستعرضن جمالهن "يطلقو زينهم"، صدموا بقرار الإلغاء وضياع آلاف الدراهم بل منهن من صرفت الملايين على "الخياطات " المكلفات بإعداد الفساتين والقفاطين التي كن ينوين الحضور بها.

الفائز الأول بعد قرار إلغاء المهرجان كن " الخياطات " يقول أحدهم ساخرا ..فهل سترأفن على الفنانات وتقمن بإعادة العربون لهن "التسبيق"؟، أم " ستصدمهن بقرار الاحتفاظ بالتسبيق أو حتى المبلغ الكامل المقدم إليها لصناعة الفستان وذلك تطبيقا للمثل المصري "بين البائع والمشتري يفتح الله".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أعلنت أمس الجمعة، إلغاء دورة 2017 من المهرجان السينمائي الأبرز في المغرب والتي كان من المقرر إقامتها في دجنبر المقبل، وقد قالت المؤسسة المنظمة في بيان بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن المهرجان سيتوقف لدورة واحدة فقط على أن يعود ليستأنف من جديد في 2018.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المهرجان مهرجان البساط الأحمر فنانات

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