فايسبوك مشا بعيد وها شنو قرر ﻿

كشفت وكالة رويترز البريطانية أن شركة فايسبوك أنجزت تجربة ثانية لإطلاق طائرة من دون طيار بهدف توصيل الإنترنت في يوم من الأيام إلى مناطق نائية على سطح الكوكب.

شوف تيفي

كشفت وكالة رويترز البريطانية أن شركة فايسبوك أنجزت تجربة ثانية لإطلاق طائرة من دون طيار بهدف توصيل الإنترنت في يوم من الأيام إلى مناطق نائية على سطح الكوكب.

وحسب التقارير ذاتها فإن شركة فايسبوك تسعى إلى تطوير أسطول طائرات من دون طيار تعمل بضوء الشمس للتحليق أحياناً شهوراً، والتواصل فيما بينها عبر أشعة الليزر وتوصيل الإنترنت إلى الأرض أسفلها.

تجدر الإشارة إلى أن مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك سبق وأن أعلن عن نجاح تجربته الأولى التي أجراها يونيو 2016 بعدما حلَّقت الطائرة من دون طيار فوق صحراء أريزونا ساعةً و36 دقيقة وقالت فيما بعد إن الطائرة تحطمت قبل لحظات من هبوطها وإن أضراراً لحقت بأحد جناحيها، بينما ولحسن الحظ نجت التجربة الثانية التي جرت ماي المنصرم بعدما حلقت الطائرة ساعةً و46 دقيقة قبل أن تهبط قرب مدينة يوما في أريزونا، وإن أضرارا طفيفة يسهل إصلاحها لحقت بها.