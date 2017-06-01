 لجنة تفتيش برلمانية بسجن عكاشة بسبب معتقلي ''حراك الريف'' ﻿
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لجنة تفتيش برلمانية بسجن عكاشة بسبب معتقلي ''حراك الريف''

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 15:17 لجنة تفتيش برلمانية بسجن عكاشة بسبب معتقلي حراك الريف | بوليتيك
لجنة تفتيش برلمانية بسجن عكاشة بسبب معتقلي ''حراك الريف''
علمت ''شوف تيفي'' أن ممثلي الفرق البرلمانية بلجنة العدل والتشريع سيطالبون المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك لفتح باب سجن عكاشة للجنة إستطلاع برلمانية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن ممثلي الفرق البرلمانية بلجنة العدل والتشريع سيطالبون المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك لفتح باب سجن عكاشة للجنة إستطلاع برلمانية.

وحسب مصادر مطلعة، فطلب اللجنة بموافقة أعضائها، سيتم وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من باب الإخبار والموافقة عليه، في أفق فتح التامك لأبواب السجن أمام لجنة التقصي البرلمانية.

من جهة ثانية، علمت "شوف تيفي" أن لجنة التقصي والإستطلاع البرلمانية لن تقتصر فقط على سجن عكاشة الذي أضحى محط أنظار الجميع بتواجد معتقلي حراك- الريف به، وإنما اللجنة البرلمانية ستقوم بزيارات أخرى لعدد من سجون المملكة المغربية.

وحسب ذات المصدر، فعمل اللجنة سيقتصر على وضع تقرير حول وضعية السجون وكذا الخدمات التي تقدمها من تطبيب وطعام وكذا التكوينات التي يستفيذ منها السجناء داخل المركبات السجنية والإصلاحية.

‫شوف تيفي

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السجن الحراك الريف التكوينات شوف تيفي

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