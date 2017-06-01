إلياس العماري ''مسرور'' بعد مثوله أمام لجنة البحث والتحري حول مشاريع الحسيمة ﻿

لم يخف إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إرتياحه وفرحه من المثول أمام لجنة التحقيق التي تشكلت من مفتشتي وزارتي المالية والداخلية حول تعثر برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''.

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لم يخف إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إرتياحه وفرحه من المثول أمام لجنة التحقيق التي تشكلت من مفتشتي وزارتي المالية والداخلية حول تعثر برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".

وكشف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، انه امتثل صباح اليوم السبت ، أمام لجنة البحث والتحري في عدم تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط التي تم تشكيلها بأمر من الملك محمد السادس.

ووفق تدوينة العماري على صفحته بالموقع الاجتماعي فايسبوك ، "مثلما أخبرتكم بالأمس، فقد مثلت اليوم بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة أمام لجنة البحث والتحري في عدم تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وأدليت بكل المعطيات المتوفرة لدي بصفتي الرسمية بخصوص هذا الموضوع.."

وأضاف العماري قائلا ، "أشعر بالارتياح لأنني طالبت منذ مدة بفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين، واليوم أساهم من موقعي المتواضع في تكريس سلوك حضاري، فلا أحد فوق القانون، وكل مسؤول مهما كبر شأنه أو صغر، عليه احترام المؤسسات، والقبول بالمساءلة والمحاسبة.."

وأشار العماري في نفس التدوينة "إنه كله ثقة في أن تساهم نتائج التحقيق التي سيكشف عنها البحث والتحري، في اطلاع الجميع على الحقيقة كاملة، وترتيب القرارات المناسبة".