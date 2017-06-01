 سكوب : ولد الحوات أمام المحكمة من جديد و هذه هي التفاصيل الكاملة ﻿
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سكوب : ولد الحوات أمام المحكمة من جديد و هذه هي التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 14:58 سكوب : ولد الحوات أمام المحكمة من جديد و هذه هي التفاصيل الكاملة | ثقافة و فنون
سكوب : ولد الحوات أمام المحكمة من جديد و هذه هي التفاصيل الكاملة
يبدو أن فصول قضية الفنان الشعبي جمال الدين سعيد ولد الحوات لم تنته بعد فقد علمت قناة شوف تيفي من مصادر خاصة ،أن الفنان المذكور كان قد مثل رفقة الشابة القاصر التي اتهمته بافتضاض بكارتها أمام المحكمة

شوف تيفي:

يبدو أن فصول قضية الفنان الشعبي جمال الدين سعيد ولد الحوات لم تنته بعد فقد علمت قناة شوف تيفي من مصادر خاصة ،أن الفنان المذكور كان قد مثل رفقة الشابة القاصر التي اتهمته بافتضاض بكارتها أمام المحكمة بالبيضاء بتاريخ 19 يونيو الماضي في عز شهر رمضان .

و أفادت مصادر مقربة من هذا الملف أن الفنان الشعبي و المدعية "ص.س" سيمثلان من جديد يوم 23 يوليوز الجاري أمام المحكمة بعد طلب هيئة دفاع الطرفين تأجيل جلسة البث النهائي في الملف إلى التاريخ المذكور .

و كانت إحدى القاصرات قد اتهمت ولد الحوات سنة 2014 بالتغرير بها و افتضاض بكارتها ، ليتم اعتقاله قبل الإفراج عنه أشهر بعد ذلك في ملف آثار تعاطفا كبيرا مع ولد الحوات من عدد من الفنانين المغاربة و عدد من المعجبين بسبب حسن سلوك و طيبة أخلاق مروض الكمان ابن دكالة .

‫شوف تيفي

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سكوب : ولد الحوات أمام المحكمة من جديد و هذه هي التفاصيل الكاملة

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