بالصور.. اعتقال إمام مغربي واتهامه بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

قامت السلطات البريطانية، خلال الأسبوع الجاري، بإيقاف الإمام المغربي طارق الشدليوي المعروف بإسم ''طارق بنعلي''، بمدينة برنغهام، وذلك لتسليمه للسلطات الإسبانية التي تتهمه بالتحريض على تنفيذ علمليات

"شوف تيفي"

قامت السلطات البريطانية، خلال الأسبوع الجاري، بإيقاف الإمام المغربي طارق الشدليوي المعروف بإسم "طارق بنعلي"، بمدينة برنغهام، وذلك لتسليمه للسلطات الإسبانية التي تتهمه بالتحريض على تنفيذ علمليات إرهابية وبالانتماء إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحيفة "دي صن" البريطاني.

وأوضح الموقع البريطاني أن الإمام المغربي البالغ من العمر 43 سنة، متهم بتجنيد مقاتلين لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، والإشادة بعملياتهم الإرهابية خلال سفرهم بين العديد من الدول الأوروبية.

وأكد الموقع أن طارق بنعلي، استغل بيته ببريطانيا لتحريض شباب على الانتماء للتنظيم المذكور، وذلك مباشرة بعد أن حل بمدينة برنغهام قادما من بلجيكا.