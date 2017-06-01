تذكير هام للمغاربة..ها الوقت اللي تزيدو فيه ساعة ﻿

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.

"شوف تيفي"

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.

وأوضحت الوزارة المنتدبة في بلاغ لها أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى قرار رئيس الحكومة رقم 3.77.17 الصادر في فاتح شعبان 1438 الموافق ل28 أبريل 2017.