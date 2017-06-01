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عاجل.. مديرية الحموشي تدخل على خط العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل البرلماني الحواص وتكشف الحقيقة الكاملة

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 14:03 عاجل.. مديرية الحموشي تدخل على خط العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل البرلماني الحواص وتكشف الحقيقة الكاملة | بوليتيك
عاجل.. مديرية الحموشي تدخل على خط العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل البرلماني الحواص وتكشف الحقيقة الكاملة
كما سبق وأكدته ''شوف تيفي'' فقد نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها قامت

"شوف تيفي"

كما سبق وأكدته "شوف تيفي" فقد نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها قامت بحجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني ، كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم السبت أنها إذ تدحض هذه الإشاعات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن هذه المصلحة الأمنية الأخيرة ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مديرية الأمن الوطني قضية جنائية

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