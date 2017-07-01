عاجل وبالفيديو والصور..حريق مهول بغابة مديونة بطنجة..ومصالح الوقاية المدنية تعلن حالة الطوارئ ﻿

"شوف تيفي"
اندلع حريق مهول بغابة مديونة الموجودة على مستوى طريق أشقار بمدينة طنجة، لأسباب مجهولة، لم يتم إلى حدود الساعة الكشف عنها.
وحسب مصادر طنجاوية فإن مصالح الوقاية، أعلنت حالة الطوارئ، حيث تقوم في هذه اللحظات بمحاولات لإخماد ألسنة النيران والسيطرة عليها، بالرغم من قوة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الشمالية من المملكة، شهدت الصيف الماضي حرائق مشابهة، تسببت في ضياع آلاف الهكتارات من الغطاء الغابوي.
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