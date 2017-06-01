 فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه والمصلين تخلعو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تذكير هام للمغاربة..ها الوقت اللي تزيدو فيه ساعة | مجتمع

تذكير هام للمغاربة..ها الوقت اللي تزيدو فيه ساعة

عاجل.. مديرية الحموشي تدخل على خط العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل البرلماني الحواص وتكشف الحقيقة الكاملة | بوليتيك

عاجل.. مديرية الحموشي تدخل على خط العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل البرلماني الحواص وتكشف

عاجل وبالفيديو والصور..حريق مهول بغابة مديونة بطنجة..ومصالح الوقاية المدنية تعلن حالة الطوارئ | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو والصور..حريق مهول بغابة مديونة بطنجة..ومصالح الوقاية المدنية تعلن حالة الطوارئ

فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه والمصلين تخلعو | دولي

فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه

فيديو مؤثر : : هستيريا من البكاء لشاب ملحد لحظة إعلانه دخول الإسلام وسط المسجد (الله أكبر) | بووز

فيديو مؤثر : : هستيريا من البكاء لشاب ملحد لحظة إعلانه دخول الإسلام وسط المسجد (الله أكبر)

بالفيديو.. حريق ضخم بغابة مديونة‎ | بووز

بالفيديو.. حريق ضخم بغابة مديونة‎

عاجل.. إطلاق نار بملهى ليلي | دولي

عاجل.. إطلاق نار بملهى ليلي

الأمير مولاي رشيد يقود الوفد المغربي في قمة الإتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد يقود الوفد المغربي في قمة الإتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل

بالصور..هذا ما عثرت عليه الكلاب البوليسية بميناء طنجة المتوسط | حوادث و حقوق

بالصور..هذا ما عثرت عليه الكلاب البوليسية بميناء طنجة المتوسط

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه والمصلين تخلعو

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 13:45 فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه والمصلين تخلعو | دولي
فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه والمصلين تخلعو
نشرت وسائل إعلام سعودية وعربية، يومه السبت، مقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت بأحد المساجد بالمملكة السعودية، بطلها، شخص هدد بتفجير نفسه داخل المسجد.

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام سعودية وعربية، يومه السبت، مقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت بأحد المساجد بالمملكة السعودية، بطلها، شخص هدد بتفجير نفسه داخل المسجد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جامع الأمير سلطان بالرياض، شهد أثناء صلاة جمعة يوم أمس ، مشهد اصاب المصلين بالرعب، حيث ذكر شهود عيان بأن شخص في حالة غير طبيعية انقض على الإمام أثناء خطبة الجمعة واعتدى عليه بالضرب وكاد يلقيه من أعلى المنبر، ليأخذ الميكرفون ويصرخ فيه بأنه سيفجر نفسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصلين، تدخلوا وهاجموا المعني بالأمر، وقبضوا عليه قبل تسليمه للجهات الأمنية التي حضرت وقبضت عليه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وسائل إعلام سعودية المسجد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. إطلاق نار بملهى ليلي | دولي

عاجل.. إطلاق نار بملهى ليلي

طبول الحرب تقرع: الخارجية السعودية تنشر فيديو خطير حول قطر | دولي

طبول الحرب تقرع: الخارجية السعودية تنشر فيديو خطير حول قطر

عاجل وبالصور..حريق مهول بحي يضم زوار مسجد المدينة المنورة | دولي

عاجل وبالصور..حريق مهول بحي يضم زوار مسجد المدينة المنورة

كاتب إسباني معروف يصف البوليساريو بـمنظمة العبودية | دولي

كاتب إسباني معروف يصف البوليساريو بـ''منظمة العبودية''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: شوفو شكون هو رئيس الحكومة عند المغاربة..العثماني مشيتي فيها | بــووز
منذ 7 دقائق

بالفيديو: شوفو شكون هو رئيس الحكومة عند المغاربة..العثماني مشيتي فيها

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 يونيو 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 يونيو 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 29 يونيو 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 29 يونيو 2017

أحوال الطقس : 28 يونيو 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 28 يونيو 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تذكير هام للمغاربة..ها الوقت اللي تزيدو فيه ساعة | مجتمع
منذ 15 دقيقة

تذكير هام للمغاربة..ها الوقت اللي تزيدو فيه ساعة

عاجل.. مديرية الحموشي تدخل على خط العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل البرلماني الحواص وتكشف الحقيقة الكاملة | بوليتيك

عاجل.. مديرية الحموشي تدخل على خط العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل البرلماني الحواص وتكشف

عاجل وبالفيديو والصور..حريق مهول بغابة مديونة بطنجة..ومصالح الوقاية المدنية تعلن حالة الطوارئ | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو والصور..حريق مهول بغابة مديونة بطنجة..ومصالح الوقاية المدنية تعلن حالة الطوارئ

فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه والمصلين تخلعو | دولي

فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.