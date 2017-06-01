فيديو مثير..على طريقة الزفزافي: شخص يصعد منبر صلاة الجمعة ويعتدي على الإمام ويهدد بتفجير نفسه والمصلين تخلعو ﻿

نشرت وسائل إعلام سعودية وعربية، يومه السبت، مقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت بأحد المساجد بالمملكة السعودية، بطلها، شخص هدد بتفجير نفسه داخل المسجد.

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام سعودية وعربية، يومه السبت، مقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت بأحد المساجد بالمملكة السعودية، بطلها، شخص هدد بتفجير نفسه داخل المسجد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جامع الأمير سلطان بالرياض، شهد أثناء صلاة جمعة يوم أمس ، مشهد اصاب المصلين بالرعب، حيث ذكر شهود عيان بأن شخص في حالة غير طبيعية انقض على الإمام أثناء خطبة الجمعة واعتدى عليه بالضرب وكاد يلقيه من أعلى المنبر، ليأخذ الميكرفون ويصرخ فيه بأنه سيفجر نفسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصلين، تدخلوا وهاجموا المعني بالأمر، وقبضوا عليه قبل تسليمه للجهات الأمنية التي حضرت وقبضت عليه.