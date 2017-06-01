عاجل.. إطلاق نار بملهى ليلي ﻿

كشفت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل من يومه السبت، عن وقوع إطلاق نار، داخل ملهى ليلي في ولاية أركنساس الأمريكية.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل من يومه السبت، عن وقوع إطلاق نار، داخل ملهى ليلي في ولاية أركنساس الأمريكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهجوم المسلح، خلف إصابة 17 شخصًا، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.