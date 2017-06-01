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الأمير مولاي رشيد يقود الوفد المغربي في قمة الإتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 13:19 الأمير مولاي رشيد يقود الوفد المغربي في قمة الإتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل | بوليتيك
الأمير مولاي رشيد يقود الوفد المغربي في قمة الإتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل
يقود الأمير مولاي رشيد الوفد المغربي الذي سيشارك في قمة الإتحاد الإفريقي ''التاسعة والعشرون'' المرتقبة بمقره الرسمي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 4 و5 من شهر يوليوز الجاري.

شوف تيفي

يقود الأمير مولاي رشيد الوفد المغربي الذي سيشارك في قمة الإتحاد الإفريقي "التاسعة والعشرون" المرتقبة بمقره الرسمي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 4 و5 من شهر يوليوز الجاري.

وسيترأس الأمير مولاي رشيد الوفد المغربي الذي سيتشكل من وزير الخارجية والتعاون وعدد من المسؤولين والسفراء يتقدمهم "بوشعيب الأومني"، الممثل الدائم المساعد للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية المنتظر أن يحضرها زعماء الدول الإفريقية.

كما يرتقب أن يعقد الأمير على هامش القمة، إجتماعات مع زعماء ورؤساء ووفود الدول الإفريقية التي تربطها علاقات إقتصادية وسياسية مثينة مع المملكة المغربية، بعد عودتها إلى عضوية الإتحاد الإفريقي.

هذا، وانطلقت منذ يوم أمس الجمعة، أشغال مداولات الدورة العادية "31" للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد، بينهم ناصر بوريطة، للتمهيد للقمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الافريقي والمنظمة تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".

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