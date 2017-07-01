بالصور..هذا ما عثرت عليه الكلاب البوليسية بميناء طنجة المتوسط ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت المصالح الأمنية بميناء طنجة المتوسط وبالتحديد فرقة الكلاب المدربة بتعاون وتنسيق مع إدارة الجمارك، يومه السبت من حجز كمية 2 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة أسفل المقاعد الخلفية لحافلة نقل دولي كانت متوجهة إلى الديار البلجيكية يتولى سياقتها مواطنان رومانيان مرفوقين بمواطنين مغربيين.
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن بحثا جاريا تحت إشراف النيابة العامة حيث سيتم إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث في الموضوع .
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