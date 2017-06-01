 صادم وجد خطير..شقيق رئيس جماعة ملقب بالوحش يغتصب السيدات المسنات بتافراوت..وها شحال من واحدة تكرفص عليها+معطايات مؤلمة ﻿
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صادم وجد خطير..شقيق رئيس جماعة ملقب بالوحش يغتصب السيدات المسنات بتافراوت..وها شحال من واحدة تكرفص عليها+معطايات مؤلمة

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 13:01 صادم وجد خطير..شقيق رئيس جماعة ملقب بالوحش يغتصب السيدات المسنات بتافراوت..وها شحال من واحدة تكرفص عليها+معطايات مؤلمة | حوادث و حقوق
صادم وجد خطير..شقيق رئيس جماعة ملقب بالوحش يغتصب السيدات المسنات بتافراوت..وها شحال من واحدة تكرفص عليها+معطايات مؤلمة
كشف فاعل جمعوي في اتصال له مع ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، أن منطقة امتاهلا بتافراوات البعيدة عن تزنيت بحوالي 100 كلم، تعيش الرعب والهلع الشديد بسبب شخص ملقب بـ ''الوحش''، اقدم أخيرا، على اغتصاب 6 مسنات.

"شوف تيفي"

كشف فاعل جمعوي في اتصال له مع "شوف تيفي"، يومه الجمعة، أن منطقة امتاهلا بتافراوات البعيدة عن تزنيت بحوالي 100 كلم، تعيش الرعب والهلع الشديد بسبب شخص ملقب بـ "الوحش"، اقدم أخيرا، على اغتصاب 6 مسنات.

وأوضح هذا الفاعل الجمعوي أن المعني بالأمر من ذوي السوابق العدلية، قام منذ شهر رمضان الماضي، باغتصاب سيدات مسنات بعد مداهمته لمنزالهن، مؤكدا أن خمسة ضحايا قمن بالتنازل عن الشكايات المقدمة في حقه، بسبب الضغط الذي تعرضن له من بعض الأشخاص، مشيرا في الوقت ذاته أن "الوحش" ينتمي لعائلة سياسية معروفة بالمنطقة، وشقيقه هو رئيس جماعة(...).

وأكد المصدر ذاته أن ضحية وحيدة، تقدمت أمس بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بعد حصولها على شهادة طبية بمدينة أكادير، مشددا في كلامه على أنها تعرضت هي الأخرى لضغوطات من أشخاص للتنازل عن شكايتها.

وعبر هذا الفاعل الجمعوي عن استنكاره الشديد لتعرض السيدات المسنات للاغتصاب على يد "الوحش" المعروف بنشاطه الإجرامي وبإدمانه على المخدرات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة امتاهلا الاغتصاب

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