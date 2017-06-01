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رسميا...اللجنة التحضيرية لحزب الإستقلال تحدد موعد المؤتمر المقبل والحاسم

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 12:43 رسميا...اللجنة التحضيرية لحزب الإستقلال تحدد موعد المؤتمر المقبل والحاسم | بوليتيك
رسميا...اللجنة التحضيرية لحزب الإستقلال تحدد موعد المؤتمر المقبل والحاسم
بعد صراع طويل بين قادة حزب ''علال الفاسي'' ، صادقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال قبل قليل بالإجماع على تنظيم المؤتمر أيام 29 و 30 شتنبر وفاتح أكتوبر بمدينة الرباط.

شوف تيفي

بعد صراع طويل بين قادة حزب "علال الفاسي" ، صادقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال قبل قليل بالإجماع على تنظيم المؤتمر أيام 29 و 30 شتنبر وفاتح أكتوبر بمدينة الرباط.

ويأتي تحديد تاريخ المؤتمر ، عقب إجتماع لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، صباح اليوم بالمقر المركزي للحزب، وسط تفاؤل كبير بنهاية الخلافات بين قادة الحزب، والتي أثرت على جميع التنظيمات الموازية لحزب الميزان.

وينتظر في المؤتمر السابع عشر للحزب، أن يتم اختيار قيادة جديدة، سواء منصب الأمين العام للحزب أو أعضاء اللجنة التنفيذية التي ستسهر على تدبير أمور الحزب للفترة المقبلة.

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الحزب الإستقلال الخلافات الرباط شوف تيفي

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